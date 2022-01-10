Горнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”

Азербайджан на Зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 может быть представлен еще одним спортсменом. Горнолыжник болгарского происхождения Илья Костов имеет шанс попасть на престижные соревнования. Для этого он должен успешно выступить на турнирах во Франции и Италии.
В интервью Report Костов рассказал о шансах попасть на Олимпиаду.
- Расскажите о себе…
- Мне 17 лет. Я гражданин Болгарии. До Азербайджана выступал за итальянский клуб “Аоста”.
- С каких пор Вы выступаете под азербайджанским флагом и как это произошло?
- Я не знаю точных дат и не очень осведомлен о документах. Но тем не менее. В преддверии нынешнего лыжного сезона я прибыл в Баку и забрал все необходимые документы. После получения азербайджанского паспорта я стал участвовать во всех соревнованиях под флагом вашей страны.
- Вам уже доводилось бывать в Азербайджане. Каковы Ваши впечатления и были ли Вы осведомлены о нашей стране до приезда сюда?
- Да, я был наслышан о вашей стране. Мама предоставила мне некоторую информацию. Когда-то давно ей предложили работать массажисткой в сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Впервые приехав в Баку, я был очарован величием и красотой города.
- Ваша мама сейчас работает в нашей сборной?
- Нет. Я не осведомлен о деталях, поскольку предложение поступало много лет назад.
- Зимние виды спорта в Азербайджане развиты не так хорошо. В этом смысле, чем продиктован Ваш выбор?
- За подробной информацией лучше обратиться в Федерацию. Я сосредоточил все свое внимание на предстоящих гонках. Это очень важно для меня.
- У Вас за плечами есть сколь-либо серьезные успехи в этом виде спорта?
- Я бы хотел предоставить Вам больше информации, но, увы, сейчас у меня нет свободного времени. Могу лишь сказать, что серьезно готовлюсь к предстоящим турнирам.
- Ваш тренер Мартин Форнари сказал Report, что у вас есть шанс принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Что вы можете сказать об этом?
- Я делал все возможное в каждой гонке, и пока все идет хорошо. Я всегда верил в себя и сделаю все возможное, чтобы попасть на Олимпиаду.
- Считаете ли вы себя готовым принять участие в Олимпиаде или вы еще слишком молоды?
- Я верю в себя, хотя и молод. Но опыт тоже важен.
- Как вы думаете, если вы получите право на участие в Играх, то сможете принести Азербайджану медали?
- Как я уже сказал, сделаю все возможное для этого. У меня нет большого опыта участия в крупных соревнованиях, подобных Олимпийским играм.