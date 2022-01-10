Горнолыжник сборной Азербайджана: "Сделаю все возможное, чтобы пробиться на Олимпиаду”

Азербайджан на Зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 может быть представлен еще одним спортсменом. Горнолыжник болгарского происхождения Илья Костов имеет шанс попасть на престижные соревнования. Для этого он должен успешно выступить на турнирах во Франц

Азербайджан на Зимних Олимпийских играх в Пекине-2022 может быть представлен еще одним спортсменом. Горнолыжник болгарского происхождения Илья Костов имеет шанс попасть на престижные соревнования. Для этого он должен успешно выступить на турнирах во Франции и Италии.

В интервью Report Костов рассказал о шансах попасть на Олимпиаду.

- Расскажите о себе…

- Мне 17 лет. Я гражданин Болгарии. До Азербайджана выступал за итальянский клуб “Аоста”.

- С каких пор Вы выступаете под азербайджанским флагом и как это произошло?

- Я не знаю точных дат и не очень осведомлен о документах. Но тем не менее. В преддверии нынешнего лыжного сезона я прибыл в Баку и забрал все необходимые документы. После получения азербайджанского паспорта я стал участвовать во всех соревнованиях под флагом вашей страны.

- Вам уже доводилось бывать в Азербайджане. Каковы Ваши впечатления и были ли Вы осведомлены о нашей стране до приезда сюда?

- Да, я был наслышан о вашей стране. Мама предоставила мне некоторую информацию. Когда-то давно ей предложили работать массажисткой в сборной Азербайджана по тяжелой атлетике. Впервые приехав в Баку, я был очарован величием и красотой города.

- Ваша мама сейчас работает в нашей сборной?

- Нет. Я не осведомлен о деталях, поскольку предложение поступало много лет назад.

- Зимние виды спорта в Азербайджане развиты не так хорошо. В этом смысле, чем продиктован Ваш выбор?

- За подробной информацией лучше обратиться в Федерацию. Я сосредоточил все свое внимание на предстоящих гонках. Это очень важно для меня.

- У Вас за плечами есть сколь-либо серьезные успехи в этом виде спорта?

- Я бы хотел предоставить Вам больше информации, но, увы, сейчас у меня нет свободного времени. Могу лишь сказать, что серьезно готовлюсь к предстоящим турнирам.

- Ваш тренер Мартин Форнари сказал Report, что у вас есть шанс принять участие в зимних Олимпийских играх в Пекине-2022. Что вы можете сказать об этом?

- Я делал все возможное в каждой гонке, и пока все идет хорошо. Я всегда верил в себя и сделаю все возможное, чтобы попасть на Олимпиаду.

- Считаете ли вы себя готовым принять участие в Олимпиаде или вы еще слишком молоды?

- Я верю в себя, хотя и молод. Но опыт тоже важен.

- Как вы думаете, если вы получите право на участие в Играх, то сможете принести Азербайджану медали?

- Как я уже сказал, сделаю все возможное для этого. У меня нет большого опыта участия в крупных соревнованиях, подобных Олимпийским играм.