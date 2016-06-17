​Гонщики "Формулы-1" впервые в истории выступят на городской трассе в Баку

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2016 года - Гран-при Европы - стартует в пятницу двумя свободными практиками на городской трассе в азербайджанском Баку, передает Report.

Ситуация в чемпионате обостряется с каждым этапом. После первых четырех Гран-при безоговорочным фаворитом сезона считался немец Нико Росберг из "Мерседеса", показавший в этих гонках стопроцентный результат. Однако после столкновения с партнером по команде британцем Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Испании (пятый этап) результаты немца пошли на спад - лишь 16 очков в последующих после аварии двух гонках. А вот Хэмилтон, напротив, одержал две победы подряд (50 очков) и в Баку приехал с отставанием от напарника всего в девять очков.

Но в столице Азербайджана обоим придется непросто, ведь эта трасса дебютирует в календаре чемпионата и для всех пилотов она будет загадкой. В новейшей истории Гран-при Европы проводится с 1983 года, но регулярно - с 1993-го. За это время гонка побывала на пяти различных трассах в Испании, Германии и Великобритании. В этом году она возвращается в календарь "Формулы-1" после трехлетнего перерыва.

Трасса в Баку проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов - 12 левых и восемь правых, а длина круга составляет 6 км. Стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата - 2,1 км, к концу прямой гонщики будут разгоняться до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу восемь 90-градусных поворотов.

Чаще других на Гран-при Европы побеждал семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер - шесть раз. Из действующих пилотов трижды клетчатый флаг первым видел испанец Фернандо Алосо, дважды - немец Себастьян Феттель.

Первая часть свободных заездов начнется в 13:00, вторая - в 17:00. В субботу состоятся третья свободная практика (14:00) и квалификация (17:00). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (17:00).