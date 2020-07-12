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Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1"

Гонщик "Мерседеса" выиграл Гран-при Штирии "Формулы-1" Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром "Ред Бул Ринг").
Индивидуальные
12 июля 2020 г. 20:53
Гонщик Мерседеса выиграл Гран-при Штирии Формулы-1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром "Ред Бул Ринг").

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, второе место в гонке занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Пилот "Феррари" монегаск Шарль Леклер на старте гонки столкнулся с напарником по команде немцем Себастьяном Феттелем, оба сошли с трассы. Также до финиша из-за технических проблем не добрался француз Эстабан Окон из "Рено".

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Венгрии с 17 по 19 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Bu dəfə Hemilton birinci oldu

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