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    Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при России

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гонка прошла на автодроме в Сочи.

    Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Боттас, победивший в квалификации, с самого старта захватил лидерство и уверенно его удерживал. Но по просьбе команды в середине гонки финн пропустил вперед своего партнера, так как Хэмилтон ведет борьбу за победу в чемпионате. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

    Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России. Ране он побеждал здесь в 2014 и 2015 годах.

    Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин финишировал 18-м. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял 15-е место.

    Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (256), Боттас поднялся на третье место (189), опередив финского пилота "Феррари" Кими Райконена (186).

    Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 5 по 7 октября в Японии на трассе "Судзука". 

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