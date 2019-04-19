Гонщик Формулы 1: В Баку пилотировать очень весело

Перед Гран При Азербайджана Формула 1 гонщики Toro Rosso Даниил Квят и Александр Элбон рассказали об особенностях городской трассы в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт команды, по мнению обоих пилотов трасса в Баку очень сложная, но интересная.

"В Баку очень интересная трасса, где предстоит решать непростые задачи. На ней есть всего понемногу, пилотировать очень весело. Круг продолжительный с очень длинной прямой и большим числом поворотов – все это делает гонки интересными и дает нашей команде хорошие возможности. Все веселье отчасти связано с близко расположенными стенами, что дает выброс адреналина.

На этой трассе много возможностей для обгона, а длинные прямые позволяют бороться с соперниками. Трасса интересная и очень сложная, поскольку приходится настраивать машину на несколько меньший уровень прижимной силы, чем на других городских трассах. Торможения здесь также непростые, поэтому нужно быть очень аккуратным, особенно при подъезде к первому повороту на очень высокой скорости в конце длинной прямой. Нужно быть предельно точным в точках торможения. Я сделаю все, что в моих силах!" - отметил Даниил Квят.

По мнению 23-летнего таиландца Александера Элбоуна у Гран При Азербайджана есть свои особенности: "Я гонялся в Баку в Формуле 2 и выиграл свою первую гонку на этой трассе, которая получилась богатой на столкновения. Приятно такое вспоминать перед поездкой в Баку!

Трасса необычная с очень длинной главной прямой перед первым поворотом. На этой прямой шины могут остыть, и тогда в повороте может быть полный беспорядок – мы видели, что бывает во время рестартов! Из-за холодных шин и холодных тормозов машина скользит еще сильнее, но при этом все одновременно пытаются зайти в первый поворот. Там нужно быть внимательным и точным. Участок трассы в старом городе очень узкий, и именно здесь можно отыграть время во время квалификации. Трасса чем-то похожа на Монако, но здесь можно активно атаковать поребрики вплотную к стене башни. Мне это нравится.

Я должен учитывать, что мне впервые предстоит выступать на городской трассе за рулем Формулы 1. В Баку правильная трасса в том смысле, что если у вас есть скорость, то вы можете обгонять другие машины".

Напомним, что в первых трех этапах нового сезона победу одержали пилоты Mercedes. Льюис Хэмилтон в Шанхае занял первое место на Гран при Китая. Его товарищ по команде Валттери Боттас опередил соперников в Австралии. После трех этапов Боттас занял первое место (44 очка), Хэмилтон – второе (43 очка), голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен – на третьем месте (27 очков). Элбоун занял 13 строчку (3 очка), Квят на 15 месте (1 очко).