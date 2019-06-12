Гонщик Формулы-1 помешал грабителям пробраться в его дом

Пилот "Формулы-1" Haas Ромен Грожан остановил грабителей, которые пытались пробраться в его дом.

Как передает Report, об этом сообщила жена французского гонщика Марион.

Она отметила, что благодаря его решительным действиям их дети не узнали о появлении злоумышленников, пробравшихся в дом через окно.

"Часто успешных спортсменов называют героями, но я никогда не была с этим согласна - они не спасают мир, а украшают его. Конечно, это тоже немало, но сегодня я могу сказать, что мой муж является спортсменом и героем. Сегодня ночью через это окно в наш дом пробрались взломщики, но Ромен встал у них на пути и защитил свою семью", - написала жена Грожана в своем профиле Instagram.

У семейной пары Грожан трое детей.