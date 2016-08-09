Голландец исключен из состава сборной за распитие алкоголя

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Голландский гимнаст Юри Ван Гелдер исключен из состава национальной команды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Report со ссылкой на Guardian, 33-летний спортсмен исключен за грубое нарушение дисциплины, в том числе за распитие алкоголя.

После субботней квалификации, где Гелдер показал 8-й результат в упражнениях на кольцах и вышел в финал, 33-летний голландец покинул олимпийскую деревню вечером, чтобы отпраздновать свое выступление. Он вернулся только утром следующего дня, нарушив таким образом правила сборной относительно потребления алкоголя и запрет на отлучение из расположения команды.

"Такое поведение неприемлемо. Говоря спортивным языком, это катастрофа. Но у нас не было выбора, учитывая нарушение наших правил, так как Юри неоднократно нарушал наши правила", - заявил шеф миссии сборной Нидерландов на играх Мауритс Хендрикс.

Это уже не первое снятие спортсмена с соревнований из-за дисциплинарных проступков. В 2009 году Гелдер был отстранен Голландским союзом по гимнастике за то, что был уличен в употреблении кокаина за три дня до старта национального чемпионата.

Отметим, что сборная Голландии ввела для своих атлетов строгие ограничения на время Олимпиады в Рио. Спортсменам запрещено выходить в город из соображений безопасности, а те, кто завершил выступления на играх, должны вернуться домой, чтобы не отвлекать своих партнеров по команде.