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Главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен иностранец

Главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен иностранец Федерация дзюдо Азербайджана произвела структурные и должностные изменения в управлении национальной команды.
Индивидуальные
28 февраля 2022 г. 09:42
Главным тренером сборной Азербайджана по дзюдо назначен иностранец

Федерация дзюдо Азербайджана произвела структурные и должностные изменения в управлении национальной команды.

Как сообщает Report, на создаваемый пост исполнительного директора и главного тренера мужской сборной приглашены два зарубежных специалиста.

На пост исполнительного директора приглашен нидерландский специалист Марк ван дер Хам, на пост главного тренера мужской сборной – немец Ричард Траутман. Оба специалиста заступят на должности с 1 марта.

Марк ван дер Хам приступил к тренерской деятельности с 2006 года в роттердамском клубе. 44-летний специалист в 2012-2016 годах работал тренером и главным тренером сборной своей страны. Марк ван дер Хам в 2017 году стал главным тренером молодежной сборной Бельгии, в 2018 году – взрослой сборной, а в 2020 году – главным тренером всех сборных.

Ричард Траутман в 1992 и 1996 годах завоевал бронзовую медаль Летних олимпийских игр.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın cüdo millisinə yeni baş məşqçi təyin olunub

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