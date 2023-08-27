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Главный тренер юношеской сборной: Наши дзюдоисты станут олимпийскими чемпионами, как Назим Гусейнов и Эльнур Мамедли

Главный тренер юношеской сборной: Наши дзюдоисты станут олимпийскими чемпионами, как Назим Гусейнов и Эльнур Мамедли Верю, что после Назима Гусейнова и Эльнура Мамедли эти дзюдоисты тоже станут олимпийскими чемпионами.
Индивидуальные
27 августа 2023 г. 12:42
Главный тренер юношеской сборной: Наши дзюдоисты станут олимпийскими чемпионами, как Назим Гусейнов и Эльнур Мамедли

Верю, что после Назима Гусейнова и Эльнура Мамедли эти дзюдоисты также станут олимпийскими чемпионами.

Об этом командированному в Загреб сотруднику Report сказал главный тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Рустам Алимли, комментируя выступления спортсменов на мировом первенстве в Хорватии.

По его словам, турнир и в целом 2023 год оказался успешным для юных дзюдоистов.

"Мы взяли первое место в командном зачете на Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ), на чемпионате Европы, а также на турнире в Загребе. Очень рады, что достигли исторического результата", - сказал Р.Алимли.

Специалист отметил, что команда прилетела в Загреб с сильным составом: "Мы ждали медалей от всех спортсменов, ожидали, что среди мужчин завоюем как минимум две золотые медали. Но всего в финал прошли пять наших спортсменов. Мы надеялись, что Мирхалиг Искандеров (55 кг) и Абил Юсубов (66 кг) также получат главный приз. Но один получил бронзовую медаль, другой – серебряную", - подчеркнул Рустам Алимли.

В заключение он добавил, что верит в победу юных дзюдоистов и на турнирах среди взрослых.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана Нихад Мамишов (50 кг) и Хадиджа Гадашова (52 кг) взяли золото, Магомед Мамишов (50 кг), Магомед Мусаев (60 кг), Абиль Юсубов (66 кг) завоевали серебряные медали, а Мирхалиг Искендеров (55 кг), Сулейман Шукюров (73 кг) и Рамазан Ахмедов (свыше 90 кг) - бронзовые.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Alimli: "Bu cüdoçular Nazim Hüseynov və Elnur Məmmədli kimi olimpiya çempionu olacaqlar"

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