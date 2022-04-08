Главный тренер: Встреча с президентом Азербайджана стала хорошей мотивацией для нас

То, что Вы приняли нас после чемпионата Европы по борьбе среди юношей до 23 лет, стало большим импульсом для наших спортсменов. Благодаря этому мы смогли показать более высокий результат на чемпионате Европы среди взрослых.

Встреча с президентом Азербайджана после чемпионата Европы по борьбе среди юношей до 23 лет стала большим импульсом для спортсменов. Благодаря этому мы смогли показать более высокий результат на чемпионате Европы среди взрослых.

Как сообщает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Намиг Абдуллаев во время встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что после чемпионата Европы по борьбе U-23, который проходил в Болгарии, сборная показала хорошие результаты и на чемпионате Европы в Венгрии.