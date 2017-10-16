Главный тренер сборной России по фехтованию: Свою принадлежность к азербайджанской нации я никогда не скрывал - ИНТЕРВЬЮ

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Москва. 16 октября. REPORT.AZ/ Интервью российского бюро Report с главным тренером сборной России по фехтованию, двукратным олимпийским чемпионом Ильгаром Мамедовым.

- Ильгар Яшарович, последние 2 месяца в Федерации фехтования Азербайджана не утихают скандалы. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию?

- 17 августа в Федерации фехтования Азербайджана наспех провели какие-то выборы, при этом не пригласили ни моего отца (вице-президент Федерации Яшар Мамедов - ред.), ни главного тренера, что само по себе нонсенс. Отец сильно нервничал из-за этих событий. На следующий день я прилетел в Баку, успокоил отца, сказал, что это долго так длится не может. Предположения мои полностью оправдались и справедливость восторжествовала. Ну посудите сами: человек (Назим Ибрагимов - ред.) 10 лет возглавлял Федерацию и ничего практически для этого вида спорта не сделал. На этих выборах он опять себя переизбрал, назначил на руководящие посты удобных для себя людей, при этом о финансировании, сборах, соревнованиях опять ни слова. В следующую свою поездку в сентябре этого года я встретился с министром спорта Азадом Рагимовым, с претендентом на руководство Федерацией Микаилем Джаббаровым, где обсудили будущее фехтования в Азербайджане. Министр молодежи и спорта, в частности, обещал поддержать развитие фехтования. М.Джабарову я рассказал о своем видении развития Федерации, рассказал об опыте России в этом деле. При моем посредничестве он побывал в Лозанне, где пообщался с руководством Международной федерации фехтования (FIE).

- Оппоненты вашего отца говорят, что он слишком возрастной для руководящей работы в спорте. Насколько верно такое утверждение?

- Да дело не в возрасте, а в желании работать. У Яшара Мамедова, несмотря на свой преклонный возраст – 82 года – это желание неисчерпаемо. Потому что человек вообще стоял у истоков этого вида спорта в Азербайджане. Ну ладно, а чем Фикрет Велиев (главный тренер сборной - ред.) их не устраивал? Или он тоже старый? И вообще, оппоненты должны соблюдать хоть какую-то этику. Писать какие-то кляузы не делает чести никому. Написали руководству страны якобы мой отец и Фикрет Велиев похитили из Федерации 500 тысяч долларов, а потом еще и признались в этом. Ну это полнейший бред, поскольку уже несколько лет никакого финансирования там нет.

- Вы один из самых титулованных фехтовальщиков в мире. Как с высоты своего опыта видите современное состояние фехтования в Азербайджане?

- Азербайджан всегда был фехтовальной страной, но за последние годы он скатился на уровень африканских стран. И пусть на меня никто не обижается за такое высказывание. Этот вид спорта теперь надо поднимать из руин. А начинать надо, конечно же, с детского спорта, потому что у нынешних спортсменов должны быть последователи. Благо Микаил Джаббаров является министром образования и ему эта ситуация знакома: уже 2 года как в Федерации бадминтона, которую он возглавляет, ведутся основательные работы, в том числе занятия с детьми в школах.

- Год назад в азербайджанском сегменте интернета активно обсуждалась ваша дружба с олимпийской чемпионкой и подопечной Яной Егорян. А вам в соцсетях соотечественники ничего плохого не писали по этому поводу?

- Хорошо, что я не особо пользуюсь соцсетями (смеётся). Тут надо понимать, что, во-первых, дело происходит в России и межнациональные противоречия тут мягко говоря не желательны. А во-вторых, спорт всегда был вне политики и не стоит его замешивать в это. Я Яну знаю с юношеских лет. На нее было сильное давление со стороны соотечественников, мол что за дружба с азербайджанцами. Но никто из них не говорит о том, что никто не помогал ей, когда она еще была неизвестна и была в трудной ситуации, а я в этот момент взял в Федерации денег и снял для нее квартиру со всеми удобствами, чтоб человека кроме спорта ничего не волновало. Мы никогда это не афишировали, потому что понимаем весь накал взаимоотношений между странами и народами.

Моя супруга тоже помогала Яне в тренировках, хотя и не является ее личным тренером как это записано. А у меня хорошие отношения со всеми спортсменами: не может быть такого, чтобы я делил спортсменов на своих и чужих – тогда команда просто развалится. Но было и такое, что я был очень строг с Яной: сделал есть дисциплинарное взыскание, после чего она даже не разговаривала со мной 1,5 месяца.

- А есть ли в России азербайджанские дети, занимающиеся фехтованием?

- К сожалению, пока подающих надежды азербайджанских детей я не вижу. Естественно, что мне как азербайджанцу было бы приятно, если кто-то из детей добился успеха. Это же хорошо, когда в нашей многонациональной стране есть хорошие спортсмены разных национальностей, почему бы не быть азербайджанцам. И вообще свою принадлежность к нации я никогда не скрывал, но в нашей среде к этому относятся не так серьёзно, как в политике.

Была даже такая история, когда нынешний чемпион мира по шпаге Татьяна Гудкова, тогда еще юниорка, подошла ко мне и сказала, что у нее скоро будет фамилия Мамедова. Потом у нее с молодым человеком не сложилось, но тогда в Казани меня её фраза повеселила, и мы оба посмеялись вдоволь.

- Знаю, что вы не особо участвовали в деятельности азербайджанской диаспоры России, но как представитель азербайджанского народа каким вы видите современное состояние нашей диаспоры?

- Я слышал о том, что суд принял решение о ликвидации ВАК. Это конечно очень печальный факт и говорит о том, что сейчас в России у нас не самый высокий авторитет. Диаспору надо срочно восстанавливать. Здесь должна быть проведена колоссальная работа. Во-первых, нужно место, где люди могли бы собираться. Ни в каком-то ресторане, а именно культурное заведение - дом. Если государство выделит средства, плюс помогут богатые российские азербайджанцы, то можно построить для общины отдельный дом, чтобы не зависеть от арендаторов. В таком доме могут проходить не только мероприятия, но и просто встречи с известными соотечественниками, увидеть современные достижения Азербайджана и азербайджанцев. В свое время таким местом для меня был наш павильон на ВДНХ.

- Какие взаимоотношения между сборными России и Азербайджана? Возможно ли участие в совместных сборах?

- У сборной России нормальные отношения со всеми коллегами из других стран, в том числе и с азербайджанцами. Некоторые спортсмены успели сдружиться, когда сборная России выступала на Евроиграх в Баку. Что же касается совместных тренировочных сборов, то это было одним из предметов обсуждения с М.Джаббаровым. Мы договорились, что после того как дела в Федерации уладятся, будут сделаны соответствующие запросы и спортсмены Азербайджана и России смогут провести полноценные совместные сборы. Для этого в Подмосковье у нас есть базы "Новогорск" и "Озеро Круглое". Думаю, азербайджанским фехтовальщикам было бы полезно позаниматься с более опытными коллегами из России.

- Если бы вам предложили вернуться в Азербайджан и возглавить сборную страны или другой пост, как бы вы на это отреагировали?

- Трудно сразу ответить на такое предложение. Тут вопрос не просто в сборной России или Азербайджана. Ведь надо уклад жизни менять, и не только свой, но и всей семьи. То, к чему я пришел сейчас, строилось даже не годами, а десятилетиями. Так что над этим вопросом надо будет серьёзно подумать.

Открою маленький секрет, мне уже поступало предложение вернуться еще в бытность спортсменом. Но тогда в 1998 году я сказал, что схожу с дистанции, и от меня пользы как от действующего фехтовальщика будет мало. Я предложил в качестве спортсмена свою супругу, они дали согласие и Елена Жемаева стала выступать под флагом Азербайджана. Долгое время она была реальным претендентом на звание олимпийского чемпиона, но и без этого неоднократно в честь нее звучал гимн Азербайджана на самых престижных соревнованиях по фехтованию. Теперь в современном Азербайджане её знают даже больше, чем меня.