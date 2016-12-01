Главный тренер сборной Ирландии отказался от привлекательного предложения Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Ирландии по боксу Заур Антиа отказался от привлекательного предложения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в заявлении İrish İndepent сказал сам грузинский специалист.

Он отметил, что предпочитает остаться на нынешней работе: "Думаю, что я должен остаться в сборной Ирландии. Мы увидим, что произойдет в будущем. Хочу, чтобы эта команда завоевала уважение. Моя команда достойна большего уважения".

Издание пишет, что азербайджанская сторона взамен за олимпийскую медаль предложила специалисту шестизначную зарплату, которая в 2 раза больше его нынешней зарплаты.

Отметим, что сборная Ирландии по боксу под руководством Заура Антиа в этом году завоевала 17 медалей на чемпионатах мира и Европы. Однако на Летних олимпийских играх они остались без медалей.