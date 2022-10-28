Главный тренер сборной Азербайджана: Наши борцы готовы к соревнованиям

"Наши борцы находятся в хорошей форме, готовы к соревнованиям и понимают свою ответственность".

"Наши борцы находятся в хорошей форме, готовы к соревнованиям и понимают свою ответственность".

Об этом Report сказал главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов, говоря о предстоящем в Баку Кубке мира.

Специалист отметил, что спортсмены понимают, насколько серьезным соревнованием является Кубок мира: "Все нацелены на победу. В нашу группу попали очень сильные команды. Как Сборная мира, так и сборная Сербии создают очень хорошее впечатление. Ребята прекрасно знают, с кем будут бороться".

Тараканов отметил, что фактор "своего поля" также сыграет команде на руку: "Это поможет нам. Мы хорошо выступили на чемпионатах Европы и мира. Сейчас мы должны бороться вдвое самоотверженней и сильнее. Мы будет "сражаться" ради себя и ради всех граждан страны".