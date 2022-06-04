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Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе перенес операцию

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе перенес операцию Азербайджанский борец Оян Назариани был госпитализирован с серьезной травмой руки на первом этапе Всемирной серии пляжной борьбы в турецком Саригерме.
Индивидуальные
4 июня 2022 г. 18:36
Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе перенес операцию

Азербайджанский борец Оян Назариани был госпитализирован с серьезной травмой руки на первом этапе Всемирной серии пляжной борьбы в турецком Саригерме.

Как передает Report, чемпиону мира сделали операцию в одной из больниц Баку. В настоящее время борец находится на лечении.

Отметим, что первый этап Мировой серии пляжной борьбы в турецком городе Саригерме завершился 29 мая. Оян Назариани (+90 кг) был в шаге от медали, но из-за травмы руки, он не смог побороться за бронзу.

О.Назариани также является главным тренером сборной Азербайджана по пляжной борьбе. В 2019 году стал чемпионом мира.

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