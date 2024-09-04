Главный тренер сборной Азербайджана по паратхэквондо: Мы относились к каждому бою как к финалу

Процесс подготовки, как тактико-технической, так и физической, прошли очень хорошо.
Как сообщает
Специалист отметил, что усилия его подопечных дали свои плоды.
"Мы относились к каждому бою как к финалу. Они (члены сборной - ред.) были очень хорошо мотивированы, результаты оказались хорошими", - добавил Ф.Тагизаде.
Члены сборной Азербайджана по паратхэквондо, представленной на турнире тремя спортсменами, в общей сложности взяли две медали, Имамеддин Халилов (К44, 70 кг) завоевал золотую медаль, а Сабир Зейналов (К44, 58 кг) - бронзовую.
В итоговом зачете сборная Азербайджана стала второй, уступив лидерство сборной Турции. Первую тройку замкнула команда из Великобритании.