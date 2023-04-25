Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе: нам создаются все условия для достижения целей

Команде создаются все необходимые условия для достижения целей.

Команде создаются все необходимые условия для достижения целей.

Как передает Report , об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Александр Тараканов в Международном аэропорту Гейдар Алиев после возвращения на родину с чемпионата Европы в столице Хорватии Загребе.

Он уточнил, что команда прошла сборы за рубежом, в том числе в Хорватии, Грузии.

"Одна из целей - промежуточный чемпионат Европы. Для этого мы проходили сборы на выезде. То есть, все задачи, которые на данный момент были нам поставлены, мы с командой постарались выполнить", - отметил А.Тараканов.

Главный тренер также подчеркнул, что члены сборной настроены на дальнейшие победы.

"Самое главное - у ребят есть цель добиться высокого результата", - добавил он.

Напомним, что в составе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) стали победителями чемпионата Европы, Эльдениз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) завоевали серебро, а Нихат Мамедли (60 кг) - бронзу.