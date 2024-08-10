Главный тренер сборной Азербайджана по гимнастике: Я рада, что мы добились исторического результата

Главный тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике Сияна Васильева поделилась своими впечатлениями после исторического результата своих подопечных на Летних Олимпийских играх в Париже.

Главный тренер команды Азербайджана в групповых упражнениях по художественной гимнастике Сияна Васильева поделилась своими впечатлениями после исторического результата своих подопечных на Летних Олимпийских играх в Париже.

Как сообщает командированный во французскую столицу корреспондент Report , в беседе с журналистами специалист поделилась мнением по поводу выступления азербайджанских гимнасток.

"Это результат упорного труда. Я осталась довольна выступлением девочек. Постараемся добиться лучшего результата на предстоящих соревнованиях. Выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад. Нашей главной целью было достойно представить Азербайджан. Мы добились этого", - отметила С.Васильева.

Напомним, что коллектив в составе Зейнаб Гумматовой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Елизаветы Лузан занял 5-е место в Париже, что стало лучшим результатом команды на Олимпиадах.

По итогам двух выступлений сборная набрала 66,450 балла.