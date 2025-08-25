О нас

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Один комплект медалей на чемпионате мира - успешный результат

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Один комплект медалей на чемпионате мира - успешный результат Один комплект медалей, полученный на чемпионате мира, является успешным результатом.
Индивидуальные
25 августа 2025 г. 22:29
Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Один комплект медалей на чемпионате мира - успешный результат

Один комплект медалей, полученный на чемпионате мира, является успешным результатом.

Об этом заявил Report главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет Нураддин Раджабов.

Он рассказал о выступлении национальной команды на чемпионате мира U-20 в городе Самоков, Болгария:

"Соревнования для наших борцов прошли тяжело. Мы добились лучшего результата за последние три года. Считаю полученный комплект медалей успехом. Благодарю всех, кто внес свой вклад в эту работу. Выражаю признательность Федерации борьбы Азербайджана за создание всех необходимых условий. Мы видим результат нашего своевременного участия в учебно-тренировочных сборах".

Специалист рассказал о причинах, помешавших им занять первое место на мундиале:

"На самом деле, мы могли бы стать победителями соревнований. К сожалению, некоторые предвзятые решения судей помешали нам завершить чемпионат мира на первом месте. В целом же, третье место среди 50 стран - это успешный результат".

Отметим, что сборная Азербайджана заняла третье место на континентальном первенстве с одним комплектом медалей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın güləş millisinin böyük məşqçisi: "Dünya çempionatında qazanılan 1 dəst medal uğurlu nəticədir"

Другие новости из категории

Азербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину
ФотоАзербайджанские борцы греко-римского стиля, успешно выступившие на чемпионате мира, вернулись на Родину
25 августа 2025 г. 20:49
Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии
ФотоАзербайджанские борцы завоевали еще две медали на чемпионате мира в Болгарии
23 августа 2025 г. 22:10
Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником
Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником
23 августа 2025 г. 16:12
Российская альпинистка погибла на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж
Российская альпинистка погибла на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж
23 августа 2025 г. 10:41
Азербайджанский борец стал чемпионом мира, одолев в финале армянского спортсмена
Азербайджанский борец стал чемпионом мира, одолев в финале армянского спортсмена
22 августа 2025 г. 22:44
Азербайджанские борцы могут завоевать одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира
Азербайджанские борцы могут завоевать одну золотую и две бронзовые медали на чемпионате мира
21 августа 2025 г. 21:16
Азербайджанская борчиха взяла серебро чемпионата мира в Болгарии
Азербайджанская борчиха взяла серебро чемпионата мира в Болгарии
21 августа 2025 г. 20:12
Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры
Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры
21 августа 2025 г. 20:06
Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ
Сборная Азербайджана по карате отправилась в Турцию для подготовки к III Играм СНГ
21 августа 2025 г. 15:36
Золотая медалистка Олимпиады Париж-2024 завершила карьеру
Золотая медалистка Олимпиады Париж-2024 завершила карьеру
20 августа 2025 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi