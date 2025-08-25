Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Один комплект медалей на чемпионате мира - успешный результат

Один комплект медалей, полученный на чемпионате мира, является успешным результатом.

Об этом заявил Report главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе среди спортсменов до 20 лет Нураддин Раджабов.

Он рассказал о выступлении национальной команды на чемпионате мира U-20 в городе Самоков, Болгария:

"Соревнования для наших борцов прошли тяжело. Мы добились лучшего результата за последние три года. Считаю полученный комплект медалей успехом. Благодарю всех, кто внес свой вклад в эту работу. Выражаю признательность Федерации борьбы Азербайджана за создание всех необходимых условий. Мы видим результат нашего своевременного участия в учебно-тренировочных сборах".

Специалист рассказал о причинах, помешавших им занять первое место на мундиале:

"На самом деле, мы могли бы стать победителями соревнований. К сожалению, некоторые предвзятые решения судей помешали нам завершить чемпионат мира на первом месте. В целом же, третье место среди 50 стран - это успешный результат".

Отметим, что сборная Азербайджана заняла третье место на континентальном первенстве с одним комплектом медалей.