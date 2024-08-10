Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы были нацелены на лучший результат

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов в беседе с журналистами прокомментировал выступление команды на парижской Олимпиаде.
Как передает командированный во французскую столицу корреспондент
"В команде все максималисты. Но, к сожалению, у нас пока одна бронзовая медаль (по вольной борьбе - ред.). Тем не менее бронза – это тоже результат. Завтра у нас может быть еще одна бронзовая медаль. Будем работать над улучшением результатов в будущем", - сказал Х.Газюмов.
Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.