Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы были нацелены на лучший результат

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов в беседе с журналистами прокомментировал выступление команды на парижской Олимпиаде.

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов в беседе с журналистами прокомментировал выступление команды на парижской Олимпиаде.

Как передает командированный во французскую столицу корреспондент Report , опытный специалист подчеркнул, что спортсмены были нацелены на лучший результат.

"В команде все максималисты. Но, к сожалению, у нас пока одна бронзовая медаль (по вольной борьбе - ред.). Тем не менее бронза – это тоже результат. Завтра у нас может быть еще одна бронзовая медаль. Будем работать над улучшением результатов в будущем", - сказал Х.Газюмов.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.