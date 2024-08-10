О нас

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы были нацелены на лучший результат

Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы были нацелены на лучший результат Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов в беседе с журналистами прокомментировал выступление команды на парижской Олимпиаде.
Индивидуальные
10 августа 2024 г. 23:06
Главный тренер сборной Азербайджана по борьбе: Мы были нацелены на лучший результат

Главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов в беседе с журналистами прокомментировал выступление команды на парижской Олимпиаде.

Как передает командированный во французскую столицу корреспондент Report, опытный специалист подчеркнул, что спортсмены были нацелены на лучший результат.

"В команде все максималисты. Но, к сожалению, у нас пока одна бронзовая медаль (по вольной борьбе - ред.). Тем не менее бронза – это тоже результат. Завтра у нас может быть еще одна бронзовая медаль. Будем работать над улучшением результатов в будущем", - сказал Х.Газюмов.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: Ən yaxşı nəticəyə köklənmişdik

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону
6 августа 2024 г. 16:35
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
На Земле наблюдается сильная магнитная буря
4 августа 2024 г. 22:51
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Фактическая погода: В Гусарском районе выпал град
ВидеоФактическая погода: В Гусарском районе выпал град
4 августа 2024 г. 17:23
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
Иран через Венгрию предупредил Израиль о намерении атаковать
5 августа 2024 г. 22:10
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi