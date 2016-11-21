Главный тренер сборной Азербайджана: Не верю, что Виталий Рагимов мог прибегнуть к допингу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Думаю, что это несправедливость. Так как принимать решение спустя 8 лет неправильно".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал и.о. главного тренера сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Акиф Алиев.

Комментируя вопрос о том, что у азербайджанского борца по греко-римской борьбе Виталия Рагимова могут отобрать завоеванную на Пекинских летних Олимпийских играх 2008 года серебряную медаль из-за положительных результатов повторного анализа допинг-теста, А.Алиев сказал, что он присутствовал на олимпиаде: "Результаты допинга становятся известны через 3-6 месяцев. Не думаю, чтобы Виталий Рагимов прибегнул к допингу. Такие спортсмены как он не принимают лекарств и не делают уколов без разрешения спортсменов. Это несправедливость. Однако я не могу сказать, в чем причина этой несправедливости. Я не верю, чтобы у него могли обнаружить допинг. Виталий Рагимов не был таким спортсменом. Он завоевал успех и представлял Азербайджан. У него не могут выявить допинг".

Отметим, что в результате повторного анализа на допинг-тест участников Пекинской Олимпиады 2008 года результаты В.Рагимова оказались положительными. По этой причине Всемирный союз борьбы (UWW) решил отобрать у спортсмена серебряную медаль.