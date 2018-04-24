Главный тренер сборной Азербайджана: На Олимпиаде в Токио мы завоюем золото в греко-римской борьбе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер национальной сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Шабан Донат провел брифинг в преддверии стартующего 30 апреля в Каспийске Чемпионата Европы.

Как сообщает Report, турецкий специалист рассказал о подготовке его подопечных к чемпионату.

- Предстоящий Чемпионат Европы будет проводиться по новым правилам. Мы хорошо подготовились к этому соревнованию, добившись успеха в турнирах с участием украинской и иранской команд. Произошли изменения в тренерском составе. Ровшан Байрамов делится своим опытом и знаниями с молодыми борцами. Наравне с ним борцов тренирует Эмин Ахмедов. Мы будем претендовать на медали во всех весовых категориях. Мы представим Азербайджан на Чемпионате Европы на самом высоком уровне, приложим все усилия, чтоб развевался флаг Азербайджана. Конечно, наши соперники довольно сильны, но и мы не слабого десятка.

- В каких весах больше шансов завоевать золото?

- В составе нашей команды такие опытные борцы как Расул Чунаев. Мы не собираемся возлагать груз ответственности на плечи кого-либо, это индивидуальный вид спорта и каждый ответственен за себя. Азербайджан – страна, претендующая на медали в борьбе, и это касается всех весовых категорий. Но мы не можем всего предугадать. Это спорт, здесь возможны удачи и поражения. Понятно, что все не могут претендовать на золотые медали.

- Чем вызваны изменения в весовой категории 130 кг?

- Мы заменили травмированного в Украине Сабаха Шариати на Турмана Эюбова. По сути, он выступает в весовой категории 97 кг. Этот спортсмен достиг значительных продвижений в сезоне, на турнире в Иране он завоевал бронзу. Несмотря на юный возраст, мы, приняв во внимание нынешнюю форму Турмана, решили выставить его в весовой категории 130 кг.

- То есть Эюбов временно выступает в этом весе?

- Да, после он вернется в весовую категорию 97 кг. Если он хорошо проявит себя, то закрепится в основном составе.

- На Летней Олимпиаде в Токио в 2020 году состязания будут проходить в 6-ти весовых категориях. Уделяется ли особое внимание этому?

- Разумеется, этим весовым категориям отводится особое внимание. После Летних Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, произошли изменения во всех весовых категориях. В олимпийском весе у нас выступают молодые борцы Мурад Мамедов, Ислам Аббасов, Орхан Нуриев. В 2019 году будет рассмотрен и вопрос перехода Расул Чунаева в олимпийский вес. Мы намерены продолжить этот процесс и с новопривлеченными в состав борцами. Мы готовим к Олимпийским играм 2020 года именитого, конкурентоспособного, борца, претендующего на золотую медаль. На предстоящей Олимпиаде у нас будет олимпийский чемпион в этом виде спорта. Мы воспользуемся и опытом моих новых помощников.