О нас

Главный тренер сборной Азербайджана: Амина Таги была настроена на победу над армянской соперницей в финале

Главный тренер сборной Азербайджана: Амина Таги была настроена на победу над армянской соперницей в финале 17:15
Индивидуальные
18 июля 2025 г. 17:39
Главный тренер сборной Азербайджана: Амина Таги была настроена на победу над армянской соперницей в финале

Азербайджанская боксерша Амина Таги особенно нацелилась на победу над армянской соперницей в финале чемпионата Европы среди юниоров, проходившем в городе Нови-Пазар, Сербия.

Об этом Report заявил главный тренер сборной Азербайджана по боксу среди юниоров, молодежи и женщин Илькин Агаев.

Он также подчеркнул, что некоторые боксеры проявили себя с не лучшей стороны:

"Первый этап подготовки к чемпионату Европы мы провели в Шеки. Затем продолжили технико-тактическими тренировками в Бакинском центре бокса. В команде все было хорошо. Ребята хорошо проявляли себя на тренировках и верили в успех. Амина Таги победила армянскую боксершу в финале. Соперница была двукратной чемпионкой Европы. Мы действительно верили, что Амина победит. Она хорошо подготовилась к этому бою. Во время нашего разговора перед боем она сказала, что особенно настроена победить армянскую боксершу. Слава богу, она осуществила задуманное. На следующих соревнованиях мы постараемся, чтобы и другие наши боксеры завоевали золотые медали".

Отметим, что наша сборная завершила чемпионат Европы с 1 золотой, 4 серебряными и 8 бронзовыми медалями.

Амина Таги (50 кг) завоевала титул чемпионки Европы. Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг) получили серебро, а Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Раул Гейдарли (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) завоевали бронзовые медали.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Əminə Tağı finalda erməni rəqibini məğlub etmək üçün xususi köklənmişdi"

Другие новости из категории

Два азербайджанских борца завоевали серебряные медали на турнире в Венгрии
Два азербайджанских борца завоевали серебряные медали на турнире в Венгрии
17 июля 2025 г. 21:19
Еще один азербайджанский боксер завоевал медаль на чемпионате Европы
Еще один азербайджанский боксер завоевал медаль на чемпионате Европы
17 июля 2025 г. 10:06
Амина Таги: Победа на чемпионате Европы была очень важна для меня
Амина Таги: Победа на чемпионате Европы была очень важна для меня
16 июля 2025 г. 12:36
Азербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы, одолев представителя Армении
ФотоАзербайджанская спортсменка стала чемпионкой Европы, одолев представителя Армении
16 июля 2025 г. 09:42
МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года
МОК представил медали зимних Олимпийских игр 2026 года
15 июля 2025 г. 20:42
Кубок Европы по художественной гимнастике 2026 года пройдет в Баку
Кубок Европы по художественной гимнастике 2026 года пройдет в Баку
15 июля 2025 г. 17:50
Фигуристка из РФ Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан
Фигуристка из РФ Жилина планирует переехать с семьей в Азербайджан
15 июля 2025 г. 16:26
9 атлетов представят Азербайджан на Европейском юношеском олимпийском фестивале 
Фото9 атлетов представят Азербайджан на Европейском юношеском олимпийском фестивале 
15 июля 2025 г. 12:47
III Игры СНГ: восемь стран подтвердили участие 1840 спортсменов
III Игры СНГ: восемь стран подтвердили участие 1840 спортсменов
15 июля 2025 г. 12:09
EYOF: Названо имя еще одного спортсмена, который будет представлять Азербайджан
EYOF: Названо имя еще одного спортсмена, который будет представлять Азербайджан
14 июля 2025 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi