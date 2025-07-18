Главный тренер сборной Азербайджана: Амина Таги была настроена на победу над армянской соперницей в финале

17:15

Азербайджанская боксерша Амина Таги особенно нацелилась на победу над армянской соперницей в финале чемпионата Европы среди юниоров, проходившем в городе Нови-Пазар, Сербия.

Об этом Report заявил главный тренер сборной Азербайджана по боксу среди юниоров, молодежи и женщин Илькин Агаев.

Он также подчеркнул, что некоторые боксеры проявили себя с не лучшей стороны:

"Первый этап подготовки к чемпионату Европы мы провели в Шеки. Затем продолжили технико-тактическими тренировками в Бакинском центре бокса. В команде все было хорошо. Ребята хорошо проявляли себя на тренировках и верили в успех. Амина Таги победила армянскую боксершу в финале. Соперница была двукратной чемпионкой Европы. Мы действительно верили, что Амина победит. Она хорошо подготовилась к этому бою. Во время нашего разговора перед боем она сказала, что особенно настроена победить армянскую боксершу. Слава богу, она осуществила задуманное. На следующих соревнованиях мы постараемся, чтобы и другие наши боксеры завоевали золотые медали".

Отметим, что наша сборная завершила чемпионат Европы с 1 золотой, 4 серебряными и 8 бронзовыми медалями.

Амина Таги (50 кг) завоевала титул чемпионки Европы. Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг) получили серебро, а Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Раул Гейдарли (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) завоевали бронзовые медали.