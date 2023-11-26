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Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира

Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по шахматам Фарид Аббасов рассказал о планах своей подопечной Аян Аллахвердиевой, которая стала чемпионкой планеты на прошедшем в итальянском Монтесильвано мировом первенстве среди юниоров до 18 лет.
Индивидуальные
26 ноября 2023 г. 02:20
Главный тренер рассказал о планах азербайджанской шахматистки, ставшей чемпионкой мира

Главный тренер юношеской сборной Азербайджана по шахматам Фарид Аббасов рассказал о планах своей подопечной Аян Аллахвердиевой, которая стала чемпионкой планеты на прошедшем в итальянском Монтесильвано мировом первенстве среди юниоров до 18 лет.

В беседе с корреспондентом Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину специалист отметил, что Аян и до этого неоднократно становилась чемпионкой на различных турнирах высокого уровня.

"Достаточно лишь напомнить, что Аян является трехкратной победительницей чемпионата Европы. Теперь она стала сильнейшей шахматисткой мира в своей возрастной категории. Это было долгожданное чемпионство. Несмотря на достигнутые результаты, у Аян большие планы, у нее колоссальный талант", - сказал Ф.Аббасов.

Главный тренер также коснулся вклада Федерации шахмат Азербайджана в достижения спортсменов.

"Мы видим плоды систематической работы, проведенной федерацией. Считаю, что Аян еще скажет свое слово на предстоящих чемпионатах", - добавил он.

Отметим, что А.Аллахвердиева завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шахматам среди юниоров до 18 лет, проходившем в итальянском Монтесильвано. Она набрала 9,5 очков в 11 играх и обошла всех своих соперников.

В соревнованиях приняли участие около 1 000 шахматистов из 94 стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYığmanın baş məşqçisi: “Şahmatçımız Ayan Allahverdiyevanın yeni hədəfləri var”

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