Главный тренер: Наши тхэквондисты завоевали лицензионные очки на Олимпиаду Париж-2024

Благодаря успешным выступлениями на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире в Южной Корее (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) и Гран-при во Франции, наши паратхэквондисты завоевали лицензионные очки на Олимпиаду Па

Благодаря успешным выступлениями на чемпионате Европы в Нидерландах, открытом международном турнире в Южной Корее (Chuncheon 2023 World Para Taekwondo Open Challenge) и Гран-при во Франции, наши паратхэквондисты завоевали лицензионные очки на Олимпиаду Париж-2024.

Об этом Report сказал главный тренер национальной сборной по паратхэквондо рассказал Фарид Тагизаде.

По его словам, наши спортсмены, завоевавшие медали на международных соревнованиях, прошедших в августе, занимают высокие позиции в мировом рейтинге.

"Имамеддин Халилов (70 кг, К-44) занимает в мировом рейтинге второе место, Сабир Зейналов (58 кг, К44) - третье, Абульфаз Абузарли (80 кг, К-44) - шестое, а Рояла Фаталиева (52 кг, К44) - восьмое", - уточнил Ф.Тагизаде.

Напомним, что члены сборной Азербайджана завоевали на чемпионате Европы, который прошел в Роттердаме 14-16 августа, 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, на международном турнире в южнокорейском Чхунчхоне 21-22 августа - по одному золоту и бронзе. Еще три бронзовые медали азербайджанские спортсмены записали в актив сборной на Гран-при в Париже.