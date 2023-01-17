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Главный тренер: Наши гимнастки стараются походить на лидеров сборной

Главный тренер: Наши гимнастки стараются походить на лидеров сборной ”Наши гимнастки видят на тренировках лидеров сборной и стараются на них походить".
Индивидуальные
17 января 2023 г. 18:10
Главный тренер: Наши гимнастки стараются походить на лидеров сборной

”Наши гимнастки видят на тренировках лидеров сборной и стараются на них походить".

Об этом сообщила Report главный тренер по художественной гимнастике эко-парка Центра культуры Зира Назираханым Фарадова.

Главный тренер высоко оценила прошедшие на Национальной гимнастической арене учебно-тренировочные сборы. Она поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана (ФГА) за созданные условия: “Пройти совместную тренировку с лидерами сборной в этом зале и увидеть их подготовку - мечта каждой маленькой гимнастки”.

Назираханым Фарадова добавила, что условия на Национальной гимнастической арене отличаются от региональных: “Это зал, известный не только в Азербайджане, но и во всем мире. По своим условиям он превосходит арены в других странах. Для каждой гимнастки тренироваться здесь - самое большое желание. На тренировки отводится много времени, подход более профессиональный”.

Она отметила, что после совместных тренировочных сборов с членами сборной гимнасты показывают более успешные результаты на соревнованиях: “Потому что разница между уровнем до и после сборов огромна. Каждая тренировка - это отличный опыт как для спортсменов, так и для тренеров”.

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Версия на азербайджанском языке Baş məşqçi: “Gimnastlarımız yığmanın liderlərini görüb onlara oxşamağa çalışırlar”

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