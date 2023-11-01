Главный тренер: Медали чемпионата Европы - большой успех для сборной Азербайджана

Три золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы - это большой успех для нашей команды.

Три золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы - это большой успех для нашей команды.

Об этом Report заявил главный тренер национальной команды Азербайджана по кудо Назим Мовсумзаде, говоря об успехах наших спортсменов на чемпионате Европы в Каунасе.

Он отметил, что несмотря на непродолжительную подготовку к первенству континента, наша команда добилась положительных результатов.

“С мая мы успешно участвовали в различных престижных турнирах. После последних соревнований у нас не было времени готовиться к чемпионату Европы. После 10 дней тренировок мы отправились на континентальное первенство. На чемпионат Европы мы приехали с пятью спортсменами. Из которых Севиндж Мовсумзаде, Кянан Исмаилзаде, Эльбрус Самедов и Вусал Алиев блестяще выступили на турнире и поднялись на пьедестал почета”, - сказал Мовсумзаде.

Главный тренер подчеркнул, что большую роль в достигнутых успехах сыграли руководство Федерации, Министерство молодежи и спорта.