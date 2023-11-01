О нас

Главный тренер: Медали чемпионата Европы - большой успех для сборной Азербайджана

Главный тренер: Медали чемпионата Европы - большой успех для сборной Азербайджана Три золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы - это большой успех для нашей команды.
Индивидуальные
1 ноября 2023 г. 10:41
Главный тренер: Медали чемпионата Европы - большой успех для сборной Азербайджана

Три золотые и одна серебряная медали чемпионата Европы - это большой успех для нашей команды.

Об этом Report заявил главный тренер национальной команды Азербайджана по кудо Назим Мовсумзаде, говоря об успехах наших спортсменов на чемпионате Европы в Каунасе.

Он отметил, что несмотря на непродолжительную подготовку к первенству континента, наша команда добилась положительных результатов.

“С мая мы успешно участвовали в различных престижных турнирах. После последних соревнований у нас не было времени готовиться к чемпионату Европы. После 10 дней тренировок мы отправились на континентальное первенство. На чемпионат Европы мы приехали с пятью спортсменами. Из которых Севиндж Мовсумзаде, Кянан Исмаилзаде, Эльбрус Самедов и Вусал Алиев блестяще выступили на турнире и поднялись на пьедестал почета”, - сказал Мовсумзаде.

Главный тренер подчеркнул, что большую роль в достигнутых успехах сыграли руководство Федерации, Министерство молодежи и спорта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: “Avropa çempionatında 3 qızıl, 1 gümüş medal böyük uğurdur”

Самое важное

Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
Из Сирии репатриированы 11 граждан Азербайджана
31 октября 2023 г. 18:55
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
Али Нагиев: Азербайджан полностью гарантирует армянскому населению безопасное проживание в Карабахе
31 октября 2023 г. 13:27
Азербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
ФотоАзербайджан присоединился к Конвенции против торговли человеческими органами
31 октября 2023 г. 13:25
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
В следующем году минимальная пенсия в Азербайджане составит 280 манатов
30 октября 2023 г. 11:07
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
В следующем году размер среднемесячной пенсии в Азербайджане составит 492,3 маната
30 октября 2023 г. 10:44
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
Ильхам Алиев поздравил участников официального приема по случаю Дня Турецкой Республики
29 октября 2023 г. 19:47
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
Минобороны РФ изменило наименование зоны действия миротворцев в Карабахе
27 октября 2023 г. 20:47
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
Создан Ханкендинский городской отдел полиции, в Ходжалы, Тертер и Ханкенди назначены коменданты
27 октября 2023 г. 18:37
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Назначена президентская пенсия членам семей военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
27 октября 2023 г. 18:06
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
ФотоВ Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка
27 октября 2023 г. 09:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi