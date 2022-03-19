Главный тренер: Было очень приятно, что президент принял молодых борцов

"Это был первый раз, когда я был на приеме у господина президента. Было очень радостно и неожиданно, что глава государства принял молодых борцов".
Об этом Report сообщил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по вольной борьбе Ариф Абдуллаев.
54-летний специалист отметил, что глава страны своими добрыми словами воодушевил спортсменов, а борцы пообещали, что на всех предстоящих соревнованиях высоко поднимут флаг Азербайджана и исполнят государственный гимн.
17 марта президент Ильхам Алиев принял участников состоявшегося в Болгарии VII чемпионата Европы по борьбе.