Главный тренер: Было очень приятно, что президент принял молодых борцов

"Это был первый раз, когда я был на приеме у господина президента. Было очень радостно и неожиданно, что глава государства принял молодых борцов".

"Это был первый раз, когда я был на приеме у господина президента. Было очень радостно и неожиданно, что глава государства принял молодых борцов".

Об этом Report сообщил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по вольной борьбе Ариф Абдуллаев.

54-летний специалист отметил, что глава страны своими добрыми словами воодушевил спортсменов, а борцы пообещали, что на всех предстоящих соревнованиях высоко поднимут флаг Азербайджана и исполнят государственный гимн.

17 марта президент Ильхам Алиев принял участников состоявшегося в Болгарии VII чемпионата Европы по борьбе.