Главный консультант ЕОК: Я благодарен Азербайджану за проделанную во время I Евроигр работу

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Минск прибыли делегаты 12-ти Национальных олимпийских комитетов стран-участниц предстоящих Европейских игр, которые белорусская столица примет с 21 по 30 июня 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт соревнований, на протяжении двух дней организационный комитет Европейских игр проведет ряд совместных заседаний с представителями НОКов Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Дании, Великобритании, Венгрии, Латвии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, России и Турции и экспертами Европейских олимпийских комитетов.

Делегаты также посетят ряд спортивных объектов, которые примут мультиспортивный форум в 2019 году, и ознакомятся с условиями проживания атлетов в Деревне спортсменов.

Директор Фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин сообщил, что гости останутся довольны увиденным в ходе Дней открытых дверей:

"Первый День открытых дверей, я уверен, откроет вам не только определенные аспекты подготовки к данному масштабному спортивному событию, но и покажет всю серьёзность нашего отношения к этому проекту. Мы очень заинтересованы в ваших оценках и комментариях по итогам этого визита".

Главный консультант Европейских олимпийских комитетов Пирс О’Каллаган заявил, что в 2010, когда только зарождалась идея проведения Европейских игр, это казалось чем-то фантастичным:

"Но практика показала, что эти соревнования не только стали возможными, но и заняли свою нишу в Олимпийском движении. В конце концов, каждый континент проводит соревнования подобные Европейским играм — в Азии, Африке, Южной и Северной Америках организуются международные комплексные соревнования по летним видам спорта. Я очень рад, что наш первый опыт по организации этого крупнейшего на территории Европы спортивного события оказался успешным.

Я благодарен Азербайджану за ту работу, которую они провели, чтобы подарить настоящий праздник всему спортивному сообществу. И я уверен, что Беларусь сделает всё возможное, чтобы в 2019 году удержать планку, заданную Баку. В предстоящие дни мы увидим, какой объем работы уже проделан организационным комитетом, и, я надеюсь, сможем продуктивно обсудить все направления подготовки ко II Европейским играм в Минске".

Отметим, что II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют порядка 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к XXXI Олимпийским играм 2020 г. в Токио (Япония). Напомним, I Европейские игры были организованы в Баку в 2015 году.