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Главному тренеру сборной Азербайджана вручена памятная медаль чемпионата Европы

Главному тренеру сборной Азербайджана вручена памятная медаль чемпионата Европы В Бельско-Бяла (Польша) главному тренеру юношеской и молодежной сборной Азербайджана по карате Анару Аллахвердиеву вручена памятная медаль 52-го чемпионата Европы по карате (WKF/спортивное карате) среди юниоров, молодежи и U-21.
Индивидуальные
10 февраля 2025 г. 17:51
Главному тренеру сборной Азербайджана вручена памятная медаль чемпионата Европы

В Бельско-Бяла (Польша) главному тренеру юношеской и молодежной сборной Азербайджана по карате Анару Аллахвердиеву вручена памятная медаль 52-го чемпионата Европы по карате (WKF/спортивное карате) среди юниоров, молодежи и U-21.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации карате Азербайджана.

Отметим, что сборная Азербайджана завоевала в Польше три медали - Алладдин Маликов (категория 16-17 лет, 68 кг) завоевал серебряную, а Вусал Ганбаров (14-15 лет, 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет, 57 кг) - бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin baş məşqçisinə Avropa çempionatının xatirə medalı təqdim olunub

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