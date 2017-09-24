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    Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после поединка в Сингапуре - ВИДЕО

    ​В роковой нокаут Прадипа Субраманьяна отправил известный 41-летний блогер Стивен Лима

    Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Глава Всемирной федерации бодибилдинга Прадип Субраманьян погиб после поединка знаменитостей в рамках чемпионата в Marina Bay Sands в Сингапуре.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yahoo News, бой прошел в субботу, 23 сентября.

    Прадип получил несколько ударов в голову в ходе поединка, оказавшись в какой-то момент в состоянии оцепенения. Из-за этого рефери поединка прервал бой и присудил 41-летнему оппоненту Субраманьяна - известному азиатскому блогеру Стивену Лиму - победу техническим нокаутом.

    32-летний бодибилдер был доставлен в больницу, где скончался в районе девяти часов вечера.

    Отмечается, что Лим должен был изначально противостоять Сильвестру Симу - прошлому чемпиону соревнований. Однако Сим отказался от участия из-за слишком маленькой страховки. В тот же день было объявлено, что Сима заменит Субраманьян.

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