Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после поединка в Сингапуре - ВИДЕО

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Глава Всемирной федерации бодибилдинга Прадип Субраманьян погиб после поединка знаменитостей в рамках чемпионата в Marina Bay Sands в Сингапуре.

Как сообщает Report со ссылкой на Yahoo News, бой прошел в субботу, 23 сентября.

Прадип получил несколько ударов в голову в ходе поединка, оказавшись в какой-то момент в состоянии оцепенения. Из-за этого рефери поединка прервал бой и присудил 41-летнему оппоненту Субраманьяна - известному азиатскому блогеру Стивену Лиму - победу техническим нокаутом.

32-летний бодибилдер был доставлен в больницу, где скончался в районе девяти часов вечера.

Отмечается, что Лим должен был изначально противостоять Сильвестру Симу - прошлому чемпиону соревнований. Однако Сим отказался от участия из-за слишком маленькой страховки. В тот же день было объявлено, что Сима заменит Субраманьян.