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    Глава UFC призвал не обращать внимания на разговоры о бое Нурмагомедова и Мэйуэзера

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Американский боксер Флойд Мэйуэзер - младший не связывался с руководством Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), поэтому не стоит обращать внимания на разговоры о его возможном поединке с чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт, которого цитирует портал MMA Fighting.

    Ранее Мэйуэзер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения очного поединка.

    "Не обращайте внимания на это, - сказал Уайт. - Во- первых, команда Мэйуэзера вообще не обращалась к нам. Во- вторых, Хабиб находится на контракте с UFC. Флойд очень хорош в умении заставлять о себе говорить".

    Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC. Всего на его счету 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах.

    Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом.

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