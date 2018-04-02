Глава UFC: Нурмагомедов проведет бой против Холлоуэя вместо поединка с Фергюсоном

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится из-за травмы американца.

Как передает Report, об этом на своей странице в Instagram сообщил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт.

Поединок должен был стать главным событием турнира UFC 223, который пройдет 7 апреля в Нью-Йорке. По словам Уайта, Фергюсон не сможет принять участие в поединке из-за травмы колена. Соперником Нурмагомедова станет американец Макс Холлоуэй. На кону боя будет стоять титул чемпиона организации в легком весе.