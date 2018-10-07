Глава UFC не исключает, что Нурмагомедова лишат чемпионского пояса из-за драки после боя

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Глава UFC Дэйна Уайт считает, что не уверен на все 100% в том, что российского бойца Хабиба Нурмагомедова не лишат чемпионского пояса в легком весе из-за инцидента, который последовал после боя с Конором Макгрегором.

Так, представители команды россиянина налетели на ирландца, в результате чего в октагоне началась потасовка, сообщает Report.

Сам Хабиб также участвовал в потасовке. Он стремительно покинул октагон и набросился с кулаками на зрителя. Вероятно, это также был член команды Макгрегора. После этого были задержаны трое членов команды Хабиба, в том числе его менеджер. Впоследствии они были отпущены: Конор Макгрегор не стал подавать заявление в полицию. В итоге Нурмагомедов был вынужден покинуть октагон без пояса, предварительно потребовав его у организаторов.