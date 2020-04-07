Глава UFC: Гейджи заменит Нурмагомедова в бою против Фергюсона

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Twitter объявил, что соперником американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249 вместо Хабиба Нурмагомедова станет американский боец Джастин Гейджи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба UFC. В бое на кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе. Следовательно, Нурмагомедов на данный момент сохраняет пояс чемпиона UFC.

Место проведения турнира, который запланирован на 18 апреля, еще не объявлено, изначально он должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Главным событием вечера должен был стать поединок Нурмагомедова против Фергюсона. Нурмагомедов находится в России, ранее он заявил, что не будет участвовать в турнире, если заранее не узнает место его проведения.

"Бой санкционирован, 100% будет показан на ESPN и пройдет где-то на планете Земля, - написал Уайт. - Фергюсон выйдет против Гейджи 18 апреля за временный титул чемпиона в легком весе".