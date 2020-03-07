Глава UFC: бой Нурмагомедов - Фергюсон не будет отменен из-за коронавируса

Бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не будет отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявил президент UFC Дэйна Уайт.

"Прежде всего, мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов. Это на первом месте. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить их здоровье. И турнир мы не отменяем", - сказал Уайт.

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Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.