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Глава Судейской коллегии ФКА поделился впечатлениями от встречи с президентом

Глава Судейской коллегии ФКА поделился впечатлениями от встречи с президентом Председатель Судейской коллегии Федерации кикбоксинга Азербайджана (ФКА) Фахраддин Гулиев поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым.
Индивидуальные
14 января 2023 г. 23:52
Глава Судейской коллегии ФКА поделился впечатлениями от встречи с президентом

Председатель Судейской коллегии Федерации кикбоксинга Азербайджана (ФКА) Фахраддин Гулиев поделился впечатлениями от встречи с президентом Ильхамом Алиевым.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, Ф. Гулиев заявил, что это была его первая встреча с главой государства.

Напомним, что Фахрадиин Гулиев в числе лиц, награжденных квартирой президентом Азербайджана, президентом Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым по спортивным итогам прошлого года.

По словам председателя Судейской коллегии ФКА, 2022 год был знаменательным для азербайджанского спорта.

"Наши кикбоксеры запомнились хорошими выступлениями в прошлом году. Мы завоевали золотые медали на Играх исламской солидарности, Всемирных играх и чемпионате Европы.

Как и отметил глава государства, из-за множества мероприятий в конце прошлого года, встреча, посвященная спортивным итогам, прошла 9 января. В этом мероприятии принял участие и я. Президент Азербайджана, победоносный Верховный Главнокомандующий порадовал нас своим выступлением. Он лично вручал награды некоторым спортсменам, добившимся результатов", - отметил Ф.Гулиев.

Он подчеркнул неоспоримую роль почетного президента Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиля Алиева в завоеванных достижениях.

"Выражаю благодарность ему, президенту Федерации кикбоксинга Азербайджана Орхану Алиеву и первому вице-президенту Рамалу Асланову.

Эта встреча произвела на меня большое впечатление", - добавил Фахраддин Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке AKF-in Hakimlər Kollegiyasının sədri: "Ölkə başçısı ilə ilk görüşüm idi"

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