Глава Олимпийского комитета Румынии: Азербайджан преуспел в налаживании спортивной инфраструктуры - ИНТЕРВЬЮ

© Report/Elchin Murad — Президент Олимпийского комитета Румынии - Михай Ковалиу https://report.az/storage/news/143ae92dc75d76944dd8f22f88e6dbd2/523a4c3c-619f-449f-b879-3efb5200e0f5_292.jpg

Интервью Report с президентом Олимпийского комитета Румынии, главой румынской делегации на Летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале "Баку- 2019" Михай Ковалиу.

-Как вы считаете, насколько хорошо организованы соревнования?

- Это хорошо, что инфраструктура для этих соревнований была готова уже со времен Первых Европейских игр в Баку и все площадки были готовы для всех дисциплин. Для спортсменов все организовано на высоком уровне, это очень важно. Дети не знали много об Азербайджане, но они знали об уровне спорта в вашей стране. Им важно участвовать на хорошо подготовленных площадках и вернуться домой с хорошими воспоминаниями и опытом. Вы много организуете соревнований в Баку.

-В каких дисциплинах вы ожидаете больше всего медалей?

- Конечно же, для нас важны все участники и дисциплины. Но безусловно есть дисциплины, где мы больше преуспели: борьба, плавание, дзюдо, гимнастика и другие. Конечно же мы хотим подняться как можно выше в медальном зачете и показываем для этого хорошие результаты. Мы уже успели заработать три золотых медали.

-Как вы оцениваете уровень сотрудничества в спорте между Азербайджаном и Румынией?

- Азербайджан, к примеру, во многом больше нас преуспел в налаживании спортивной инфраструктуры. Наши спортсмены часто проходят совместные тренировки. Хочу отметить, что очень активно сотрудничают наши федерации по борьбе. Мы все знаем, что азербайджанские борцы очень сильны в своей дисциплине.

Кроме того, наша федерация по настольному теннису также очень заинтересована в обмене опытом с азербайджанской стороной. У вас огромные и современные площадки для многих видов дисциплин. И мы очень рады приехать сюда и принять участие в этих соревнованиях.

-Каковы ваши впечатления от Азербайджана, что вам больше здесь нравится, что общего между нашими странами?

- В первую очередь мне здесь нравятся люди. Они такие же дружелюбные и отзывчивые, как у нас в Румынии. Они готовы принять каждого, кто сюда приезжает, показать страну, поделиться опытом. Азербайджанская кухня, конечно же, тоже безумно вкусная. У нас очень много возможностей для сотрудничества как в спорте, так и к примеру, в экономической отрасли.

Азербайджан - богатая углеводородами страна. И я уверен, что сотрудничество наших стран принесет выгоду обоим народам. Дружба между нашими народами крайне важна. Так как, для хорошего партнерства важно иметь хорошие отношения между людьми.