Глава Национальной ассамблеи Франции побывал в Федерации таэквондо Азербайджана

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку руководитель Национальной ассамблеи Франции и группы дружбы Франция - Азербайджан Пьер Ален Рафан побывал в Федерации таэквондо Азербайджана.

Как сообщает Report, гость предпринял этот шаг, поскольку ранее занимался таэквондо и восхищается спортом.

Вместе с ним чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев и представители министерства иностранных дел ознакомились со спортивным комплексом федерации, тренировочным процессом национальной сборной и детско-юношеских групп, а также с условиями, созданными для таэквондистов в комплексе. Делегации была предоставлена подробная информация о развитии и успехах таэквондо и деятельности федерации.

В заключение гости ознакомились с музеем спортивных достижений Федерации таэквондо Азербайджана, сделали фотографии на память со спортсменами национальной команды и детско-юношеских групп.