​Глава МОК не исключает отстранения сборной России от участия на Олимпиаде в Рио

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Сборная России может быть отстранена от участия в Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро, если обвинения в существовании "допинговой программы" окажутся правдой.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Решение об участии в Олимпиаде-2016 российских атлетов будет "очень сильно" зависеть от результатов расследования WADA, пояснил Томас Бах. Если обвинения в существовании "организованной и масштабной допинговой системы" подтвердятся, международные федерации и МОК будут вынуждены принять "сложное решение о коллективной ответственности и индивидуальной справедливости", приводит FAZ слова главы комитета.

Очередной допинг-скандал разгорелся после интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором тот утверждал, что минимум 15 медалистов зимней Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014.

Накануне Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте данные о том, что от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро могут отстранить 31 спортсмена из шести видов спорта.