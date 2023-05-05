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Глава ФИДЕ провел товарищескую встречу с президентом Азербайджанской Шахматной федерации

Глава ФИДЕ провел товарищескую встречу с президентом Азербайджанской Шахматной федерации Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович провел товарищескую встречу с Президентом Азербайджанской Шахматной федерации (АШФ) Махиром Мамедовым.
Индивидуальные
5 мая 2023 г. 12:22
Глава ФИДЕ провел товарищескую встречу с президентом Азербайджанской Шахматной федерации

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович провел товарищескую встречу с президентом Азербайджанской Шахматной Федерации (АШФ) Махиром Мамедовым.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, партия, состоявшаяся в Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал), завершилась вничью.

Президент ФИДЕ также высоко оценил условия, созданные в месте проведения Международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023". Глава АШФ проинформировал гостя о конкурсе.

Отметим, что сегодня состоится церемония открытия Международного шахматного фестиваля "Baku Open 2023".

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Версия на азербайджанском языке FIDE rəhbəri Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti ilə yoldaşlıq görüşü keçirib

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