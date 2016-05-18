​Глава ФИДЕ предложил Армении и Азербайджану сыграть в шахматы

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов предложил под эгидой федерации провести шахматный интернет-матч между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, Илюмжинов уже озвучил это предложение президенту Армении Сержу Саргсяну, который, по его словам, с большим удовольствием принял его.

"Буду встречаться с руководством Азербайджана 24 мая в Баку и предложу такую инициативу — "страна на страну", чтобы Армения с Азербайджаном сыграли в коллективные шахматы, когда любой желающий может принять участие в игре, сделав ход через интернет", — заявил Илюмжинов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли шахматы помочь установлению мира среди конфликтующих сторон, глава ФИДЕ сказал, что "все вопросы должны решаться мирно, за шахматным столом, чтобы воевали только за шахматной доской".

"Это может посодействовать взаимодоверию между народами. Когда древние греки проводили Олимпийские игры, останавливались все войны и конфликты. Надеюсь, шахматы и спорт, как служили объединению мира и человечества, так и в этом случае, во время Всемирной шахматной олимпиады шахматисты подадут пример всем странам мира, что нужно жить в мире и дружбе, тем более сейчас, когда в год по всему миру более 100 вооруженных конфликтов", — сказал он.

Очередная Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в Баку с 1 по 14 сентября.