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Глава Федерации тхэквондо Азербайджана встретился с серебряным призером Олимпиады

Глава Федерации тхэквондо Азербайджана встретился с серебряным призером Олимпиады Президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял Гашима Магомедова (58 кг), завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Индивидуальные
4 сентября 2024 г. 14:09
Глава Федерации тхэквондо Азербайджана встретился с серебряным призером Олимпиады

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял Гашима Магомедова (58 кг), завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщили Report в Федерации, Гейдаров поздравил спортсмена с успешным выступлением в Париже и пожелал ему новых успехов.

Глава федерации выразил уверенность, что тхэквондист успешно выступит в последующих стартах, в том числе на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Отметим, что Гашим Магомедов в финале летних Олимпийских игр в Париже в самом начале боя с южнокорейским спортсменом получил травму ноги, которая оказала серьезное влияние на ход противостояния.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKəmaləddin Heydərov Paris-2024-də medal qazanan taekvondoçunu qəbul edib

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