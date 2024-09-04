Глава Федерации тхэквондо Азербайджана встретился с серебряным призером Олимпиады

Президент Федерации таэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял Гашима Магомедова (58 кг), завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Президент Федерации тхэквондо Азербайджана Кямаледдин Гейдаров принял Гашима Магомедова (58 кг), завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Как сообщили Report в Федерации, Гейдаров поздравил спортсмена с успешным выступлением в Париже и пожелал ему новых успехов.

Глава федерации выразил уверенность, что тхэквондист успешно выступит в последующих стартах, в том числе на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Отметим, что Гашим Магомедов в финале летних Олимпийских игр в Париже в самом начале боя с южнокорейским спортсменом получил травму ноги, которая оказала серьезное влияние на ход противостояния.