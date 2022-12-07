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Глава азербайджанской диаспорской организации стал чемпионом мира

Глава азербайджанской диаспорской организации стал чемпионом мира Глава Ассоциации азербайджанцев Австрии (ААА) Фарид Азизов завоевал золотую медаль на 26-м чемпионате мира по карате-кэмпо, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.
Индивидуальные
7 декабря 2022 г. 02:25
Глава азербайджанской диаспорской организации стал чемпионом мира

Глава Ассоциации азербайджанцев Австрии (ААА) Фарид Азизов завоевал золотую медаль на 26-м чемпионате мира по карате-кэмпо, прошедшем в столице Венгрии Будапеште.

Как передает Report, победив во всех своих поединках, Ф.Азизов поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Президент UWSKF Киоши Валер Пап вручил Азизову черный пояс 4-го дана за особые заслуги перед карате-кемпо.

Выступая на церемонии вручения медалей, Азизов от имени Госкомитета по работе с диаспорой вручил организаторам сувениры, отражающие культуру Азербайджана. Он отметил, что победу посвятил шехидам, павшим за Родину.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiaspor təşkilatının rəhbəri dünya çempionu olub

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