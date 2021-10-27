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Глава антидопингового агентства Украины подал в отставку

Глава антидопингового агентства Украины подал в отставку Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку из-за подозрений в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Индивидуальные
27 октября 2021 г. 20:10
Глава антидопингового агентства Украины подал в отставку

Руководство Национальной антидопинговой организации Украины подало в отставку из-за подозрений в нарушении кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

"Национальная антидопинговая организация Украины (НАДЦУ) нарушила международный стандарт тестирования. Поэтому уже сегодня директор НАДЦУ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Глава министерства Вадим Гутцайт, слова которого приводит ведомство, пообещал, что "реакция на нарушение будет мгновенной и жесткой". Он подчеркнул, что министерство занимает четкую позицию по борьбе с допингом и не позволит нарушать правила.

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