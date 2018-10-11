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    Гимнастка сборной Азербайджана стала олимпийской чемпионкой

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана выиграла вторую золотую медаль на III юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

    Как сообщает Report, гимнастка сборной Азербайджана Елизавета Лузан заняла первое место. 

    По новому формату соревнования, помимо личного зачета, представители гимнастических дисциплин соревновались в командном первенстве. Все участники были разбиты на двенадцать команд, которые получили имена звезд мировой гимнастики.

    Наша спортсменка выступила в составе сборной четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. В ней также спортсмены из Болгарии, Австралии, Китая, Сингапура, Вьетнама, Испании, Италии, России, Украины, ЮАР и Венгрии, представлявшие спортивную и художественную гимнастику, прыжки на трамплине и акробатику. Участники игр, включая Лузан, набирали очки в командный зачет по ходу личных выступлений и, в результате, сборная Байлз стала первой, а Лузан завоевала золотую медаль.

    Отметим, что первую медаль Олимпиады Азербайджану принес наш дзюдоист Вугар Талыбов (66 кг). Тхэквондист Джавад Агаев (63 кг) стал бронзовым призером. 

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