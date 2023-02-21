Гимнастка: Чемпионство в Баку - это исторический результат

Чемпионство в Баку - это исторический результат.

Чемпионство в Баку - это исторический результат.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам 29-летняя бразильянка Камилла Гомес, завоевавшая золотые медали в индивидуальной и синхронной программах Кубка мира по батутной гимнастике среди женщин.

"Я счастлива, что завоевала медаль не только в индивидуальной, но и синхронной программе. В финале индивидуальной программы я соревновалась первая и была уверена, что завоюю медаль. То, что я завоевала золотую медаль - отличное достижение".

Отметим, что в индивидуальной программе проходящего на Национальной гимнастической арене Кубка мира по батутной гимнастике представляющая Азербайджан Сельджан Махсудова завоевала бронзовую медаль.