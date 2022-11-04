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Гимнастка азербайджанского происхождения показала исторический результат на ЧМ

Гимнастка азербайджанского происхождения показала исторический результат на ЧМ Представительница Великобритании гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.
Индивидуальные
4 ноября 2022 г. 15:10
Гимнастка азербайджанского происхождения показала исторический результат на ЧМ

Представительница Великобритании гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Как передает Report, набравшая 44,199 очка в многоборье 17-летняя спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почета. Тем самым Гадирова добилась исторического результата.

Это стало первой медалью Великобритании в личном многоборье среди женщин на чемпионате мира.

Отметим, что сестра-близнец спортсменки Дженнифер Гадирова также занимается гимнастикой. В прошлом году сестры заняли третье место на летних Олимпийских играх в Токио и спустя 93 года пополнили копилку олимпийских медалей Великобритании в этом виде спорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əsilli gimnast dünya çempionatında tarixi nəticəyə imza atıb

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