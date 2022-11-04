Гимнастка азербайджанского происхождения показала исторический результат на ЧМ

Представительница Великобритании гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Представительница Великобритании гимнастка азербайджанского происхождения Джессика Гадирова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Ливерпуле.

Как передает Report, набравшая 44,199 очка в многоборье 17-летняя спортсменка поднялась на третью ступень пьедестала почета. Тем самым Гадирова добилась исторического результата.

Это стало первой медалью Великобритании в личном многоборье среди женщин на чемпионате мира.

Отметим, что сестра-близнец спортсменки Дженнифер Гадирова также занимается гимнастикой. В прошлом году сестры заняли третье место на летних Олимпийских играх в Токио и спустя 93 года пополнили копилку олимпийских медалей Великобритании в этом виде спорта.