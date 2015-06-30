Работы над созданием трассы Гран-при Европы в Азербайджане начнутся на следующей неделе

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "Работы над созданием трассы для проведения Гран-при Европы в Азербайджане начнутся на следующей неделе".

Как сообщает Report со ссылкой на sports.ru, об этом заявил главный архитектор трасс Формулы-1 Герман Тильке.

"Мы завершили процесс проектирования трассы, но не могли начать работу из-за проведения в Баку Европейских игр. Конечно, они не хотели, чтобы в разгар игр в городе шли большие строительные работы", – заявил он.

По словам Г.Тильке, работникам предстоит сделать множество небольших вещей, "но именно такие вещи в конечном итоге становятся большим единым объектом".