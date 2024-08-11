Георгий Мешвилдишвили: Бронзовая медаль для меня равнозначна золоту

Выражаю благодарность каждому, кто внес вклад в мою победу, всему Азербайджану за поддержку. Эта награда для меня равнозначна золотой медали.
Как передает командированный в Париж корреспондент
Мешвилдишвили отметил, что грузинский спортсмен, которому он проиграл в полуфинале, был очень силен.
"Бронзовая медаль, завоеванная мною на Летних Олимпийских играх в Париже, еще больше мотивирует на победу в будущих соревнованиях", - заключил спортсмен.
Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.