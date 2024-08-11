Георгий Мешвилдишвили: Бронзовая медаль для меня равнозначна золоту

Благодарю всех, весь Азербайджан за завоеванную мной медаль. Эта награда для меня равнозначне золотой.

Выражаю благодарность каждому, кто внес вклад в мою победу, всему Азербайджану за поддержку. Эта награда для меня равнозначна золотой медали.

Как передает командированный в Париж корреспондент Report , об этом заявил член сборной азербайджана во вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили (125 кг), завоевавший для национальной команды очередную бронзу.

Мешвилдишвили отметил, что грузинский спортсмен, которому он проиграл в полуфинале, был очень силен.

"Бронзовая медаль, завоеванная мною на Летних Олимпийских играх в Париже, еще больше мотивирует на победу в будущих соревнованиях", - заключил спортсмен.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.