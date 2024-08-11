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Георгий Мешвилдишвили: Бронзовая медаль для меня равнозначна золоту

Георгий Мешвилдишвили: Бронзовая медаль для меня равнозначна золоту Благодарю всех, весь Азербайджан за завоеванную мной медаль. Эта награда для меня равнозначне золотой.
Индивидуальные
11 августа 2024 г. 03:21
Георгий Мешвилдишвили: Бронзовая медаль для меня равнозначна золоту

Выражаю благодарность каждому, кто внес вклад в мою победу, всему Азербайджану за поддержку. Эта награда для меня равнозначна золотой медали.

Как передает командированный в Париж корреспондент Report, об этом заявил член сборной азербайджана во вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили (125 кг), завоевавший для национальной команды очередную бронзу.

Мешвилдишвили отметил, что грузинский спортсмен, которому он проиграл в полуфинале, был очень силен.

"Бронзовая медаль, завоеванная мною на Летних Олимпийских играх в Париже, еще больше мотивирует на победу в будущих соревнованиях", - заключил спортсмен.

Отметим, что парижская Олимпиада завершится 11 августа.

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Версия на азербайджанском языке Giorgi Meşvildişvili: “Qazandığım medal mənim üçün qızıla bərabərdir”

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