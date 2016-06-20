Генсек Всероссийской федерации легкой атлетики исключен из совета IAAF

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов временно исключен из совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

17 июня IAAF единогласно решила оставить в силе дисквалификацию ВФЛА, из-за которой российские атлеты не допущены до ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Окончательное решение по участию российских легкоатлетов в Олимпийских играх будет принято 21 июня на очередном заседании Международного олимпийского комитета (МОК).